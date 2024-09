Scacchi, il marsalese Giuseppe Cerami confermato alla guida del Comitato regionale

Domenica 22 settembre si è svolta a Palermo, presso l’Addaura Village, l’Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Scacchistico Siciliano, per il rinnovo delle cariche. Alla guida del Comitato Regionale della Federazione Scacchistica Italiana è stato riconfermato con l’unanimità dei voti, Giuseppe Cerami, Presidente dell’A.S.D. Lilybetana Scacchi. Oltre a Cerami nel Comitato Regionale è stato riconfermato anche Vincenzo Colicchia, primo degli eletti come consigliere in quota società e Tesoriere uscente; i due saranno affiancati da un altro marsalese, il Fiduciario Regionale Arbitri Domenico Buffa, componente di diritto del Comitato.

Ecco il dettaglio degli eletti:

Cerami Giuseppe, Presidente, di Marsala;

Cannella Carlo, Vice-Presidente, consigliere in quota Giocatori, di Catania;

D’Eredità Giuliano, Responsabile rapporti con la FSI e formazione istruttori, consigliere in quota istruttori, di Palermo;

Colicchia Vincenzo, Tesoriere, consigliere in quota società, di Marsala;

Criscione Francesco, Responsabile Comunicazione, consigliere in quota società, di Ragusa;

Calamera Angelo, Segretario, consigliere in quota Società, di Caltanissetta;

Cardinale Francesco, Direttore Tecnico e Responsabile calendario, consigliere in quota Società, di Misilmeri (PA);

Tondo Salvatore, Responsabile Formazione, consigliere in quota Società, di Siracusa.

Vanno inoltre segnalate tra i Delegati le elezioni di altri due lilybetani Antonino Meo, primo degli eletti tra i Delegati Istruttori e Pietro Savalla, secondo degli eletti tra i Delegati Giocatori.

Il risultato elettorale ha premiato il lavoro fatto nel quadriennio precedente dalla squadra presieduta da Cerami e si pone nel segno della continuità e della qualità del lavoro di chi ha portato la Sicilia scacchistica tra le prime regioni italiane, per numeri e risultati, sopratutto a livello giovanile.