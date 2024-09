I migliori aeroporti d’Europa? Birgi fuori dalla classifica, ma tra le mete preferite due trapanesi

Con la fine dell’estate che vede un massiccio afflusso di viaggiatori di ritorno dalle vacanze, l’esperienza di viaggio non si limita alla destinazione. Infatti, l’aeroporto di partenza e di arrivo svolge un ruolo cruciale nella percezione complessiva del viaggio. Per aiutare i viaggiatori a pianificare al meglio i propri spostamenti, Holidu (www.holidu.it), piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra le maggiori d’Europa, ha analizzato i dati di Google Maps per stilare una classifica dei migliori aeroporti d’Europa per il 2024. Basata su migliaia di recensioni e valutazioni, questa guida evidenzia gli aeroporti che offrono esperienze eccezionali, aiutando i viaggiatori a fare scelte informate e godersi al meglio il proprio viaggio.

In Europa nelle prime tre posizioni ci sono gli aeroporti di Istanbul in Turchia, quello di Porto in Portogallo e l’aeroporto di Atene, in Grecia. Tra gli scali italiani, il primo della lista al 14° posto è quello di Fiumicino a Roma, mentre Linate-Milano è al 19° posto e quello di Malpensa addirittura al 48°. Nella speciale classifica ci sono anche due aeroporti siciliani: Punta Raisi non va oltre il 65° posto e Catania due posizioni dopo. Birgi? Tra gli 85 scali europei non c’è. Eppure si dice che… sia uno degli aeroporti più sicuri al momento vista la sua posizione strategica.

Per la Provincia trapanese va meglio nella classifica top 50 delle mete preferite dagli italiani per viaggiare. Qui in terza posizione – dopo San Teodoro in Sardegna e e Gallipoli in Puglia – c’è San Vito Lo Capo che con le sue spiagge è meta ambita per le vacanze estive degli italiani e non solo. Palermo è all’11° posto e a seguire Marina di Ragusa, Siracusa, Cefalù, Giardini-Naxos, Marzamemi. Per ritrovare un’altra città trapanese, bisogna scendere al 41° posto per trovare Castellammare del Golfo.