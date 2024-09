Al Provinciale domenica di C con Trapani-Turris

Nuova gara casalinga per il Trapani, pronto ad ospitare la Turris per la settima giornata del Campionato di Serie C. Un match dove i granata sono alla ricerca del primo successo casalingo del campionato, in modo da continuare a recuperare punti dalla vetta della classifica. Dall’altro lato la Turris dell’ex portiere granata Richard Marcone è alla ricerca di punti, dopo gli ultimi tre pareggi. Una squadra che ha dimostrato di ben chiudersi in retroguardia, con la porta inviolata nelle ultime quattro giornate.

Trapani-Turris: le probabili formazioni

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Crimi, Carriero; Kanoute, Lescano, Fall. All.: Aronica

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ndiaye, Ricci; Pugliese, Morrone, Casarini, Scaccabarozzi; Giannone, Nocerino; Trotta. All.: De Conte.

Dove vedere in tv il match

Tutta la Serie C è solo su NOW e Sky. Nello specifico, Trapani-Turris verrà trasmessa su Sky Sport 256. La diretta dell’incontro sarà disponibile, come scritto, anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky). Infine, sul nostro sito, sarà possibile seguire gli eventi della partita attraverso la diretta testuale.