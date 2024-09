La “prima” del Trapani Shark è in casa con Virtus Bologna

La Virtus Bologna inizia oggi il suo Campionato di serie A, e lo fa con la trasferta di Trapani contro lo Shark. La sfida a casa dell’ambiziosa neopromossa di Jasmin Repesa non si annuncia facile, e sarà anche la prima occasione per vedere le scelte di turnover che coach Banchi dovrà operare. “Purtroppo si è fatto male Galloway, perdita molto importante perché è un giocatore sul quale puntavamo molto. Per tre/quattro settimane non lo avremo. Ma chi lo sostituirà domani sono convinto che si farà trovare pronto. Sono molto fiducioso”, ha fatto sapere il presidente granata Valerio Antonini, annunciando l’infortunio dell’ex UNAHOTELS Reggio Emilia alla vigilia dell’esordio in LBA degli Shark: contro Virtus, Treviso, Scafati e Varese, quindi, coach Repesa dovrà ridisegnare le rotazioni nello spot di guardia. Probabile, anche se non accertato, il riacutizzarsi del fastidio avvertito nel secondo quarto dell’ultimo test contro l’Olympiacos.

Si prospetta sin da subito un match molto interessante tra una veterana della serie A e un’esordiente. Si gioca alle 20 al Palailio, diretta DAZN, Eurosport 2 e Nettuno Bologna Uno.