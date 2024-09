Stupro di gruppo a Palermo, tre pm chiedono 12 anni per cinque imputati

Si è svolto dinnanzi il Tribunale di Palermo il processo, con rito abbreviato, che vede imputati sei giovani per essere i responsabili dello stupro di gruppo ai danni di una ragazza loro coetanea 19enne, avvenuto in zona Foro Italico, nel capoluogo siciliano. Ben tre i pubblici ministeri che hanno chiesto per tutti gli imputati 12 anni di carcere senza riconoscere attenuanti generiche e considerando invece tutte le aggravanti dello stupro di gruppo.

Chiesti quindi 12 anni per Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao e 10 anni e 8 mesi per Samuele La Grassa visto che ha collaborato alle indagini. A costituirsi parte civile, il Comune di Palermo rappresentato dall’avvocata Laura Piscitello, le associazioni ‘Le Onde’ con la legale Maddalena Giardina, UDI, ‘Mille Colori’, ‘Insieme a Marianna’ e il Centro Antiviolenza marsalese ‘La Casa di Venere’ rappresentata in Aula dall’avvocata Roberta Anselmi. Il 4 ottobre prossimo toccherà tornare in Aula per le arringhe difensive.