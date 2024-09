Marsala: auto ostruiscono il passaggio nello scivolo dei disabili alla Posta Centrale: “E’ sempre così”

Comportamenti incivili presso la sede dell’Ufficio Centrale di Poste Italiane a Marsala. Diverse auto – probabilmente, si spera, autorizzati ad accedere dalla ZTL lungo l’adiacente via della Gancia – hanno il brutto vizio di parcheggiare il proprio mezzo occultando la via di accesso allo scivolo dei disabili, non consentendo così, a chi è in carrozzina o ha un mezzo elettrico, di potere accedere alla Posta ed usufruire degli importanti servizi allo Sportello. “Alcuni cittadini – ci racconta Andrea Licari che vive e si scontra con la realtà non solo delle barriere architettoniche ma anche della maleducazione – se ne fregano di rispettare il Codice della Strada che prevede il rispetto delle giuste distanze dagli accessi per i disabili”... e anche della distanza di circa un metro da eventuali marciapiedi. Ci vorrebbe non solo più rispetto ma più sanzioni per tali comportamenti scorretti.