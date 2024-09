La caccia può continuare, il Tar Sicilia respinge il ricorso degli ambientalisti

La stagione per i cacciatori può continuare. Lo ha deciso il Tar presieduto da Guglielmo Passarelli Di Napoli che ha respinto il ricorso cautelare presentato dagli ambientalisti (Wwf, Legambiente, Lipu, Enpa, Lndc) sul calendario venatorio della Sicilia. Il Tribunale regionale amministrativo entrerà nel merito della questione nell’udienza fissata il 4 dicembre 2024.

Secondo il giudice “... non risultano convincenti le deduzioni di parte ricorrente, per le quali lo stato di calamità naturale per danni da siccità avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a vietare del tutto la caccia per la corrente stagione e ciò alla luce del fatto che tale condizione, presente alla data in cui è stato reso il parere ISPRA (7 giugno 2024), non è stata presa in considerazione dall’Istituto nel senso propugnato dalle associazioni ricorrenti”. “In merito alla data di apertura generale della caccia – si legge nell’ordinanza – le argomentazioni che hanno indotto l’Assessorato a discostarsi dalle (mere) raccomandazioni dell’ISPRA, relative essenzialmente alle previsioni normative sulle date di apertura della caccia, appaiono ragionevoli”.