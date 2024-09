Primo allenamento regionale per i Fenici del Marsala Rugby

I Fenici del Marsala Rugby in grande spolvero alla prima uscita stagionale. Sul campo di Caltanissetta, impianto gestito efficacemente dalla sinergia tra calcio e rugby, giorni fa è andato in scena il primo allenamento di selezione regionale. I ragazzi e le ragazze del presidente Debiasi si sono distinti per l’ottimo gioco scaturito dalla forma fisica mostrata in campo, frutto di un meticoloso lavoro atletico iniziato più di un mese fa: “Desidero ringraziare i nostri sponsor sostenitori – aggiunge Debiasi – che permettono allo staff e alle squadre di avere a disposizione tutto ciò che occorre per prepararci al meglio, imprenditori che credono nel nostro progetto e ci sostengono, oltre a generosissimi benefattori privati, la prima dedica della stagione è per loro”.

Sul piano tecnico i ragazzi e le ragazze hanno convinto e il direttore tecnico Marco Quattrociocchi incassa i complimenti dai tecnici regionali che condivide con tutti gli educatori che si occupano con competenza e passione, della crescita dei Fenici che si allenano al Centro Polifunzionale ‘Gaspare Umile’ di via Istria sempre pronti ad accogliere chi si vuole unire, tra le fasce d’età dai 4 ai 16 anni (in sede i Fenici ricevono dalle 17.30 alle 19.30, numero 338 686 2835).