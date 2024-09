A Trapani la Giornata Mondiale per il Cuore con iniziative e flash mob

L’Associazione Paceco Soccorso ODV organizza per sabato 28 settembre dalle 15 alle 22 presso Piazza Vittorio Veneto a Trapani la Giornata Mondiale per il Cuore, evento organizzato in tutto il mondo per prendersi cura del proprio cuore, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il tema della campagna 2024 è “Use For Action” ” – Usare il Cuore per agire per la propria salute, abbraccia sei continenti, e sarà presente a Trapani.

Saranno presenti diverse Associazioni di Volontariato con Ambulanze, Fanfara dei Bersaglieri, la Questura, Carabinieri, la Centrale Operativa 118 di Palermo e il NUE Numero Unico Emergenze. Aeree di addestramento in cui istruttori qualificati saranno a disposizione per illustrare e insegnare le semplici manovre che possono salvare una vita: come riconoscere l’arresto cardiaco, come allertare il 118, come eseguire la rianimazione cardiopolmonare con sole compressioni e come utilizzare i defibrillatori semiautomatici (DAE). Inoltre verranno illustrate, tramite manichini, le manovre di disostruzione pediatrica in caso di soffocamento. Manovre alla portata di tutti, dai bambini agli anziani, con una particolare attenzione ai giovani, agli sportivi, a quanti assistono persone anziane, ai familiari di cardiopatici. Attività screening cardiologico, spirometria, emoteca del centro trasfusionale dell’Asp Trapani, spazi per sport sano, biologi e nutrizionisti, clown terapia.

Ogni ora saranno organizzati flash mob di un minuto mezzo sulla rianimazione per grandi e piccoli. La giornata di Sabato 28 settembre avrà l’obiettivo di abbassare le morte cardiache improvvise. E c’è speranza: l’80% delle morti premature dovute a malattie cardiovascolari sono prevenibili. Apportando piccoli cambiamenti al nostro stile di vita: cosa mangiamo e beviamo, quanto esercizio fisico facciamo e come gestiamo lo stress – possiamo gestire meglio la salute del nostro cuore.