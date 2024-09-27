Marsala: don Alessandro Palermo nominato dal Vescovo segretario del Consiglio Presbiterale

Il Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella ha nominato il Parroco della Chiesa marsalese di San Matteo, don Alessandro Palermo, Segretario del Consiglio Presbiterale. “𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘪𝘭 d𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘤𝘰, 𝘪𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘣𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘶𝘯𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘶𝘯 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘢𝘤𝘦𝘳𝘥𝘰𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦, 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘣𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰, 𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘝𝘦𝘴𝘤𝘰𝘷𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘢𝘥𝘪𝘶𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘝𝘦𝘴𝘤𝘰𝘷𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘰𝘤𝘦𝘴𝘪, 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰, 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘴𝘴𝘰, 𝘪𝘭 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘪𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘵𝘰𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘋𝘪𝘰 𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢𝘵𝘢”, così si legge nella nota della Parrocchia.
Cronaca