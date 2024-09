Marsala, annullata in Cassazione la condanna per Vincenzo Ienna

La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e annullato la sentenza di secondo grado inflitta al marsalese Vincenzo Ienna di 2 anni e 2 mesi. Gli atti sono stati rimandati ad una nuova sezione della Corte d’Appello di Palermo per le competenze in materia.

Il marsalese Ienna era stato arrestato verso la fine del luglio del 2022. La polizia gli aveva trovato un chilo e 260 grammi di marijuana suddivisa in 14 sacchetti di cellophane con cui sarebbe stato possibile confezionare quasi 200 dosi, rinvenuto anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per l’everntuale confezionamento.

dopo il processo di primo grado il marsalese fu condannato a due anni e due mesi di reclusione, sentenza poi confermata in Appello. l’accusa provò in giudizio la detenzione di sostanza stupefacente, di munizioni e due coltelli a lama lunga.

Il ricorso per Cassazione, curato dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, si è fondato sulla interpretazione della “disponibilità” della pistola e del machete, che erano stati trovati a bordo di un’autovettura di cui non era stata accertata la proprietà e su un terreno che non era di proprietà dello Ienna, anche se attiguo alla propria abitazione. Adessi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed annullato la sentenza.