Al Bastione Velasco di Marsala il cantautorato genovese di Paolo Gerbella tra Dino Campana e Gianmaria Testa

Al bastione Baluardo Velasco di Marsala, domenica 29 settembre alle ore 18.30 (ingresso via Bottino) arriva la musica dall’altra parte del Mediterraneo. Il cantautore genovese Paolo Gerbella farà ascoltare voce e chitarra le storie cantate di Dino Campana e le canzoni del compianto Gianmaria Testa, i racconti in musica dello sciopero dei cinque giorni del 1900 a Genova che furono la scintilla per la nascita dei sindacati in Italia. Musica e canto come occasione anche di cambiamento.

Paolo Gerbella, classe 1962, è un cantautore e autore che nel suo percorso ha nella parola il suo principale segno distintivo. Tra il 2006 e 2008, pubblica due romanzi ( “Ciaspole” e “Vico dell’amor perfetto”) e continua la sua principale attività di autore di9 canzoni. Il suo primo CD è del 2013, “ Tempo Parallelo” cui fanno seguito “ Io, Dino” (2015) “La Regina” ( 2019- Orangehomerecords)), “ Schiena dritta ( per Gianmaria Testa)” (2023 – Squilibri Editore) In particolare, gli ultimi tre, segnano una svolta decisa verso la ricerca di storie complete in forma di “concept album”. “Io, Dino” è sulla vita di Dino Campana, poeta del ‘900, la cui vicenda umana è scandita dal pregiudizio altrui e dall’abbandono. Nella stesura del disco, da segnalare la vicinanza partecipata di un altro grande scrittore del ‘900, Sebastiano Vassalli, dal cui libro “La notte della cometa” (1984), Paolo ha preso ispirazione. “La Regina”, la merce come viene chiamata nel porto di Genova, prende spunto dallo sciopero del Dicembre 1900, durato cinque giorni, in cui la classe lavoratrice genovese ebbe riconosciuta la dignità del proprio lavoro e segnò l’inizio del movimento sindacale italiano. In uscita, la fine Settembre 2023, “Schiena Dritta”il nuovo progetto concepito in collaborazione con Guido Festinese, sulla vita di Gianmaria Testa, che prevede canzoni originali scritte da Gerbella . Un tributo che non prevede cover e con la partecipazione di Paolo Fresu. Tra le altre esperienze artistiche di Paolo Gerbella, da segnalare la scrittura di una sceneggiatura teatrale “ L’ultimo segreto” andato in scena in Lombardia e in Francia, la scrittura di canzoni per spettacoli teatrali in collaborazione con Pantagruele Teatro (MI)e la partecipazione come autore di una canzone, “Animantiga”, scritta per Roberta Alloisio e incisa nel suo ultimo CD postumo collaborando, tra gli altri, con Felice del Gaudio, Giovanni Ceccarelli e Luca Falomi. Un centinaio di concerti, di cui molta parte in forma di “canzone-racconto”, in varie parti d’Italia e la partecipazione a Festival quali “Attraverso Festival 2023”, “Occit’amo”, “Le vie dei canti”, “Festival Caffeina” con lo scrittore Carlo Martigli.

Ingresso libero e offerta a cappello.