Al Parco ‘Falcone e Borsellino” la Settimana dello Sport a sostegno della candidatura di Erice

Si terrà ad Erice la “Settimana Europea per lo Sport” in funzione della candidatura della Città a “Città Europea dello Sport 2027”. Venerdì 27 settembre, dalle ore 9, migliaia di studenti di Erice, Trapani, Paceco e Misiliscemi, assieme ad associazioni sportive, culturali e di volontariato, autorità e cittadini, partiranno in corteo dai giardini del Consorzio Universitario di Trapani, sul Lungomare Dante Alighieri, per raggiungere il prestigioso Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino” di Erice dove le autorità amministrative, sportive e militari saluteranno i presenti, sottolineando l’importanza della prevenzione e i valori educativi dello Sport, del Fair Play e dell’Inclusione.

Il lungo corteo sarà aperto dalle moto dei militari della Polstrada e dei Vigili Urbani di Trapani che precederanno la Fanfara dei Bersaglieri che darà il ritmo a migliaia di studenti. Artisti di strada animeranno il corteo rendendo gioiosa l’intera giornata. Interessati diversi sport: dal Basket al Calcio, dal Padel al Tennis, dalla Pallavolo e dal Beach Volley alla Pallamano, dalla Scherma al Twirling. Quest’edizione della Settimana Europea dello sport ospiterà anche parte del progetto “Scuola, Sport e Tradizione si incontrano” che l’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Calvino-G.B.Amico” sta realizzando.