A Mazara al via i lavori per la realizzazione di una rotatoria. Quanti disagi per gli automobilisti?

Dureranno un paio di mesi i lavori tra l’intersezione di via Marsala e la Strada Statale 115 per la realizzazione di una rotatoria spartitraffico. Circa 60 giorni in cui residenti, automobilisti e pendolari dovranno convivere con il senso unico alternato lungo la SS115 che sarà in vigore fino alla fine dei lavori, in prossimità del cantiere. Inoltre, chi percorresse la via Marsala in direzione Marsala, sarà obbligato a svoltare a destra verso via Martiri delle Foibe o a sinistra verso via Mongitore, fatta eccezione ovviamente per i residenti e per coloro i quali abbiano bisogno di recarsi presso il rifornimento di carburante sito proprio in quell’area e la ditta ALA.

I lavori sono stati affidati lo scorso 30 luglio e saranno realizzati dall’impresa Itaca Costruzioni di Marsala, che nell’ambito della procedura MEPA ha offerto un ribasso del 21,23% su un importo base di 44.866,43 euro, a cui si aggiungono circa 7.000 euro di costi per il personale e 1.800 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il totale dei costi per i lavori è di circa 76mila euro, coperti da fondi di compensazione ambientale. Il progetto è stato redatto dall’ing. Davide Palmeri e i lavori prevedono la costruzione di una rotatoria con isole spartitraffico, il rifacimento del manto stradale, la segnaletica e l’illuminazione in un’area di collegamento cruciale in cui saranno eliminati i semafori, che negli ultimi mesi hanno anche avuto più di un malfunzionamento.

Come si legge nella relazione tecnica, l’opera avrà lo scopo di regolare il flusso veicolare, far diminuire la velocità da parte dell’utenza stradale e fluidificare il traffico. L’area, sempre secondo la relazione tecnica, è giudicata a rischio per quel che riguarda la viabilità sia nelle ore diurne che notturne, essendo di fatto l’arteria principale di collegamento tra Marsala e Mazara, nonché arteria di collegamento con l’autostrada. In realtà, le rotatorie previste in via Marsala sono due: oltre a quella che sorgerà all’intersezione con la SS115, infatti, ne sorgerà anche un’altra all’intersezione con via Mongitore e via Martiri delle Foibe, ma in questo caso occorrerà aspettare: la procedura di aggiudicazione era infatti stata già effettuata nel mese di aprile (i lavori erano stati assegnati all’impresa Omnia srl di Mazara del Vallo), ma ha subito uno stop in attesa di verifiche. Dunque tra i lavori per la rotatoria e l’imminente ritorno dei passaggi a livello – questi ultimi fermi da diversi mesi per la gioia degli automobilisti – il traffico veicolare nei prossimi mesi subirà rallentamenti.

Il senso unico alternato lungo la SS115 in prossimità del cantiere è stato infatti stabilito da un’ordinanza di Polizia Municipale per consentire i lavori in sicurezza. Chiaramente una situazione che creerà non pochi disagi a chi abitualmente percorre quegli assi viari e utilizza i mezzi per recarsi al lavoro o tornare a casa. E, siamo certi, le polemiche non mancheranno, soprattutto se i lavori dovessero prolungarsi oltre i due mesi previsti, andando così a sfociare nel periodo più caldo dell’anno, dal punto di vista del traffico, quello natalizio.