Marsala, Orlando torna sul parcheggio di via Anca Omodei: “Si valuti l’affidamento ai privati”

Il consigliere comunale del gruppo Civicamente, Leo Orlando, torna a intervenire sulla situazione del parcheggio di via Giulio Anca Omodei. “Durante il Consiglio Comunale del 29 maggio – ricorda Orlando – ho sollecitato per l’ennesima volta l’Amministrazione a intervenire per la sistemazione, messa in sicurezza e piena funzionalità di questa struttura, fondamentale per cittadini e commercianti del centro città. Purtroppo, l’unica azione concreta intrapresa dall’Amministrazione è stata la chiusura della parte interrata del parcheggio, che risulta tuttora inaccessibile, privando così l’intera comunità di un servizio essenziale”.

Orlando spiega di aver presentato una richiesta di accesso agli atti per comprendere i motivi di tale chiusura prolungata, accertando che “il parcheggio (autorizzato anche come autorimessa) da diversi anni e ancora ad oggi, nonostante la chiusura, risulta sprovvisto della necessaria autorizzazione SCIA antincendio. Ho anche appreso che il settore lavori pubblici abbia intrapreso alcuni interventi necessari per presentare la nuova SCIA utile a garantire la sicurezza e il ripristino totale delle adeguate condizioni della struttura”. Orlando sottolinea, però, che “in prossimità delle festività natalizie, periodo di alta affluenza per il commercio locale, non è ancora stato fatto abbastanza per consentire una totale riapertura del parcheggio”.

parcheggio comunale Marsala chiuso

“Se l’Amministrazione comunale, dopo 4 anni, non è in grado di affrontare la questione con la dovuta celerità – prosegue il consigliere di Civicamente – suggerisco soluzioni alternative come l’affidamento della gestione a privati mediante bando pubblico. Queste soluzioni potrebbero accelerare i tempi di ripristino, garantendo la funzionalità e la sicurezza di quella che rimane l’unica autorimessa centrale della città. E’ finito il tempo di promesse non mantenute, i cittadini meritano serio impegno, largamente annunciato alle varie conferenze stampa che spesso invece finisce nel dimenticatoio. Mi auguro che l’Amministrazione si faccia finalmente carico di questa responsabilità, affinché i cittadini e i commercianti non debbano più subire le conseguenze di una cattiva gestione e di un’inerzia ingiustificabile”.