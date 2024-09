Calcio: una trapanese della Virtus Marsala alla corte delle Under 15 d’Italia

La trapanese Carlotta Nicocia, classe 2010, è l’unica siciliana entrata a far parte del Programma di Sviluppo di Formazione Tecnica ed Educativa “Calcio+15” U15 Femminile organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con il Club Italia, tenutosi dall’11 al 14 settembre 2024 a Tirrenia (PI) presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI che ha accolto le 30 migliori Under 15 d’Italia. Tra i grandi nomi del calibro di Juventus, Chievo Verona, AS Roma, US Sassuolo, Milan, Sampdoria, Inter e Fiorentina, spicca anche la Virtus Femminile Marsala, laureatasi la scorsa stagione campione regionale femminile, che con orgoglio prosegue senza sosta nel lavoro di promozione del settore giovanile. L’atleta è stata visionata da importanti club di serie A per poi volare in Toscana.