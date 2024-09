Basket Serie A: duello in quota Virtus-Olimpia, ma Trapani è l’outsider dei bookmaker￼

Riparte la Serie A di basket, riparte la caccia a Milano. Dopo la Supercoppa, vinta proprio da Olimpia all’overtime contro la Virtus Bologna, torna il massimo Campionato Italiano di Pallacanestro, che vede ancora favorita la squadra di Ettore Messina, a caccia del quarto titolo consecutivo. Milano comanda le quote di Better e Betflag a 1,70, quasi doppiando la Virtus, offerta a 3, contro cui si prospetta un altro duello sulla scia degli ultimi anni. La terza forza del campionato, che potrebbe approfittare delle fatiche in Eurolega delle altre due, è Venezia, in lavagna a 13.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere la neopromossa Trapani, tornata in Serie A dopo 32 anni e proposta a 21. Seguono poi a 31 Brescia, Trento e Tortona. Gerarchie confermate anche per quanto riguarda la vittoria della Regular Season. Si assottiglia leggermente la distanza tra Milano, in pole a 1,60, e Bologna, che insegue a 2,50. Più distanti Venezia (16) e Tortona (26).