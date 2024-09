Trapani chiede alla Regione un nuovo Palasport, c’è un progetto per 8/10mila posti

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore allo sport Emanuele Barbara sono stati ricevuti nei giorni scorsi dall’assessore regionale con delega allo Sport Elvira Amata, presso la sede istituzionale di Palermo, per discutere di impiantistica sportiva. Tra le molteplici necessità d’investimenti infrastrutturali palesate dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, soprattutto dopo l’incendio avvenuto nella palestra “Salvatore Cottone” da anni in stato di abbandono. Particolare attenzione è stata data alla costruzione di un nuovo e più capiente Palazzetto dello Sport. L’attuale struttura di Piazzale Ilio infatti, è insufficiente sia in termini di capienza che di comfort nonostante i milioni di euro già spesi dall’attuale gestore, la Trapani Shark, al quale si deve il recente restyling dell’impianto. Dalla Regione c’è l’interesse, pare, a finanziare un impianto sportivo da 8/10mila posti utile anche per eventi ma l’assessore Amata ha detto ai due amministratori trapanesi “… rivolgetevi agli Assessorati alle attività produttive ed alle infrastrutture che hanno maggiori somme”.