Dalle chiese alle crociere: un tenore marsalese porta la lirica nel mondo (e canta in cinese)

Marsala vanta un altro talento nel mondo della musica. Giuseppe Mattarella è un cantante lirico di 44 anni. Appassionato di musica e dalle forti doti canore sin dai tempi della scuola media, quando fu notato da un insegnante, ha studiato vari strumenti da privato – sax, pianoforte, clarinetto e chitarra – e successivi master, fino ad affidarsi al tenore venezuelano Miguel Sànchez Moreno, che per anni ha vissuto a Marsala. Mattarella si è esibito prima nelle navi da crociera, tra Pechino e Shanghai in Cina, a Pusan in Corea fino a Nagasaki in Giappone ed è uno dei pochi tenori italiani a cantare in cinese. Poi è approdato anche nel Mediterraneo.

Lo scorso anno un artista originario delle Barbados gli ha proposto l’evento ‘A Taste of Romancia’ e lì si è esibito con il suo repertorio di opere classiche e arie che, negli anni, ha raccolto apprezzamenti in ambito internazionale, e dove adesso tornerà per un altro evento. Presto, con Msc tornerà in giro per il mondo, già da metà ottobre, con un nuovo tour sulle navi da crociera, e di solito sta fuori fino al mese di maggio, per tornare per circa un mese a Marsala. “Ho iniziato a cantare in particolare a Mazara del Vallo e nella chiesa Madre di Castellammare del Golfo, poi sono arrivate le navi da crociera”; racconta Giuseppe Mattarella. “Un sogno nel cassetto – dice Mattarella -? Un progetto assieme all’amico Leonardo Pavia, cioè quello di proporre a Marsala la Carmen. Un’opera complessa, con uno staff di ballerini, un soprano e un tenore oltre a un baritono lirico”. Un bagaglio musicale e culturale che il tenore ha trasmesso anche ai suoi figli di 10 e 14 anni, anche loro musicisti in erba.