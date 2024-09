Shooting fotografico a Marsala: verrà pubblicato sul nuovo mensile di Repubblica

La città di Marsala è stata scelta come location per un servizio fotografico redazionale di moda per il nuovo mensile “U” di “La Repubblica”. I luoghi individuati per lo shooting fotografico, grazie al lavoro svolto dal location manager marsalese Antonio Scimemi, sono stati l’isola di Mothia, i pontili del lungomare Spagnola, l’area della Società Canottieri, il Molo Colombo, i magazzini dei pescatori del “salato”, Capo Boeo con “le due rocche” e San Teodoro. Gli scatti sono stati realizzati questa settimana e il servizio sarà pubblicato nei prossimi giorni.