La Pallacanestro Marsala solida realtà che punta sui giovani: “Oltre 300 iscritti, impianto saturo e ambiente fervido”

La Pallacanestro Marsala è una realtà sempre più consolidata negli anni, tanto da abbracciare un settore giovanile fatto da oltre 300 iscritti. Un ambiente vasto che ruota intorno al Palamedipower, l’ex Panatletico, che vede la prima squadra rifiorire nel Campionato di serie C. Già lo scorso anno la società azzurra aveva dimostrato di poter dare tanto al basket del territorio, uno sport che in questa parte della Sicilia, vanta la grande realtà vicina trapanese in serie A. Uno stimolo a fare bene anche oltre lo Stretto. Ne è consapevole coach Peppe Grillo: “Affrontiamo la nuova stagione con tante novità sia dal punto di vista societario che della prima squadra. Per quanto riguarda la formazione che affronterà la Serie C abbiamo rinnovato a fondo il roster che è molto giovane e formato da atleti che si sono distinti negli scorsi anni sia a Marsala che altrove. A questi affianchiamo un gruppo di veterani di grande esperienza e con punti nelle mani. Siamo consapevoli che sarà un campionato di livello tecnico considerevole come quello dello scorso anno, ma lo affrontiamo con grande fiducia nei nostri mezzi”.

La Nuova Pallacanestro Marsala si appresta ad affrontare la nuova stagione in serie C a girone unico, formato da squadre siciliane più una calabrese. Per il Marsala prima gara interna il 6 ottobre contro la Svincolati Academy Milazzo alle 18. Il team manager Francesco Giacalone si aspetta “… un Campionato dove lanceremo tanti giovani, puntiamo molto sul nostro settore giovanile per portarli a livello nazionale. Vogliamo centrare la salvezza in tutta tranquillità e se possiamo racimolare qualcos’altro ben venga”. Al Palamedipower non sono mai mancati i ragazzi.

Oggi c’è anche una formazione femminile Under 13 guidata da Mirko Frisella. Anzi, l’impianto è saturo. “Per quest’anno cercavamo un ulteriore campo dove allenarci perchè siamo costretti a sfruttare pure il sabato per gli allenamenti – continua Giacalone -. Oggi la realtà trapanese in serie A può solo che essere positiva perchè avvicina sempre più i giovani a questo sport. Qui il pubblico non manca. Sarebbe bello poter trovare un’ulteriore scuola che abbia una palestra disponibile. Al momento di privato non c’è nulla, è tutto pubblico”. Spesso, per il vero, nuovi e vecchi cestisti in estate soprattutto sfruttano il campetto di Sappusi, molti infatti chiedono un altro impianto per praticare il basket. “Siamo pronti per iniziare questa stagione sportiva, fatta di amichevoli per testare il nostro livello di preparazione fisica e tecnica, per capire l’intesa della squadra. I ragazzi sono molto motivati e prospetto un Campionato divertente, che li porterà a lottare su ogni pallone. Le nostre avversarie sono molto ben attrezzate ma cercheremo di far divertire il pubblico che verrà a seguirci”, promette capitan Frisella.