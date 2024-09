Marsala si colora di verde a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

L’Amministrazione comunale marsalese ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione “1 SU 30 E NON LO SAI”, promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica presieduta dal dottor Matteo Marzotto. A tal fine, a partire da ieri sera, un colore verde illumina la facciata di Palazzo VII Aprile. “Fino a domenica prossima – sottolinea l’assessore Giusy Piccione – Marsala contribuirà a testimoniare l’importanza di sottoporsi al test genetico, tenuto conto che circa un italiano su 30 è portatore sano di fibrosi cistica, quasi sempre senza esserne a conoscenza. Ricordo che il test si può effettuare in laboratori specializzati, su presentazione della semplice richiesta del medico curante”.

La fibrosi cistica è una malattia grave. Colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente a causa di un gene alterato (mutato). La malattia non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull’aspetto fisico né alla nascita né in seguito nel corso della vita. Per questo viene definita la “malattia invisibile”. Si manifesta quando un bambino eredita due copie mutate del gene CFTR, una da ciascun genitore. I genitori che hanno solamente una copia alterata del suddetto gene non hanno la fibrosi cistica, né evidenziano alcun sintomo della malattia e, pertanto, sono definiti portatori sani del gene. Ma, attenzione, possono trasmettere il gene difettoso ai figli. Da qui, l’importanza di sottoporsi al test genetico.