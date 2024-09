Guasto idrico nel trapanese, iniziati i lavori sulla condotta di Bresciana

Dopo i rilievi eseguiti dalle Forze dell’Ordine nell’ambito delle indagini per risalire ad eventuali responsabilità circa lo squarcio sulla condotta di Bresciana che sta causando gravissime criticità in Città, sono cominciati i lavori per la collocazione della giuntura realizzata a tempo di record dall’impresa incaricata. In assenza di imprevisti – come fanno sapere dal Comune di Trapani – i lavori termineranno in serata e successivamente si procederà con la graduale riattivazione dei pozzi per mettere in pressione la condotta e riprendere la distribuzione idrica.