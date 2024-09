Nuovi eventi in questa settimana, in Provincia di Trapani. L’associazione Sinistra Libertaria, in collaborazione con il sindacato CUB Scuola, è pronta a lanciare il “Festival delle Libertà”, un ciclo di quattro appuntamenti che si terranno presso l’Oratorio Salesiano di via Fardella, a Trapani. Il festival prenderà il via giovedì 26 settembre alle ore 17 con il primo incontro dal titolo “Antigruppo: ieri e oggi?”, un evento gratuito e aperto a tutti. Sarà molto più di un semplice recital di poesie: attraverso il ricordo di Antonio Contiliano, i partecipanti avranno l’opportunità di riscoprire il movimento dell’Antigruppo Siciliano e le sue influenze sulla cultura contemporanea. Al Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani domenica 29 settembre, alle ore 21:30, la storica band prog Osanna omaggerà due grandi figure artistiche di metà Novecento: il compositore e direttore d’Orchestra Luis Bacalov e i colleghi, loro contemporanei, New Trolls con un grande concerto dal titolo “Omaggio a Luis Bacalov” nell’ambito della rassegna dell’Ente Luglio Trapanese. Gli Osanna saranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio A. Scontrino di Trapani, diretta dal maestro Andrea Ferrante.

Sabato 28 settembre alle Cantine Mothia di Marsala, un evento organizzato in collaborazione con la Peralta Production: la Festa di fine Vendemmia, con degustazioni, musica e divertimento. Tanti i protagonisti dell’iniziativa: Chef Francesco Bonomo che delizierà il palato dei partecipanti con una selezione di piatti tipici, I Burgisi di Marsala che si esibiranno con danze e canti dell’antica tradizione popolare siciliana, le Hulabop che canteranno le suggestive canzoni che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra, Ida Fire Show, il fuoco che danza nell’aria, la voce di Laco La Commare e Ninny B in un momento speciale che riporterà il pubblico indietro nel tempo con un viaggio musicale attraverso le più note hit della dance degli anni ’70, ’80 e ’90.

Torna per la seconda edizione domenica 29 settembre la festa dell’agricoltura a Santa Ninfa. Il via avverrà alle ore 9.30 con la sfilata dei carretti e dei cavalli per le vie del paese (partenza da contrada Magazzinazzi); dalle ore 11 sul viale Pio La Torre: mostra micologica, dimostrazione di antichi mestieri, intrattenimento col gruppo folk “Sicilia Bedda” e premiazione del miglior trattore; alle ore 12.30 apriranno gli stand gastronomici, di artigianato e mostra di moto e auto d’epoca; dalle 15,30 laboratori didattici per bambini e spettacolo di cabaret con mago Plip di Sicilia cabaret. Entrare nel parco archeologico alla luce della luna e vedere i templi che si stagliano sulla collina.

Cantine Mothia – Festa della Vendemmia

Il 28 settembre il Parco di Selinunte e quello di Segesta aderiscono alle Giornate europee del Patrimonio e aprirà, il primo per due visite, alle 20.30 e alle 21.30 all’area monumentale della collina orientale con i tre templi principali, il secondo alle ore 21, per un’affascinante visita sotto le stelle proprio all’area del Tempio dorico. Biglietto: 1 euro. Domenica alle 10.30 e alle 11.45 si potrà partecipare a una visita tematica tra le vetrine del Baglio Florio, il Museo del Parco, alla ricerca di quei reperti provenienti dalle varie parti del Mediterraneo, che sono testimonianze materiali degli scambi commerciali e culturali in cui era coinvolta l’antica città di Selinos. A Segesta la mattina alle 9.30, un’altra affascinante possibilità: CoopCulture propone infatti un archeotrekking fino al cantiere di scavo del santuario di contrada Mango per ascoltare dalla voce degli archeologi le ultime novità sullo stato delle ricerche. La visita sarà guidata da Monica De Cesare che per conto dell’ Università di Palermo sta conducendo gli scavi nella zona del propileo, che si concluderanno proprio venerdì. L’appuntamento è in biglietteria alle 9.30, un archeologo di CoopCulture accompagnerà il gruppo fino al santuario dove ad attenderli ci sarà l’archeologa.

Dopo l’incontro con Giovanni Fiandaca continua il progetto “Itinerari di Comunità”, promosso dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Trapani in partenariato con il Comune di Trapani e la Fondazione Le Vie dei Tesori di Palermo. La seconda tappa del progetto sarà la visita guidata degli utenti dell’ULEPE, al Parco archeologico di Segesta, in programma domani (martedì 24 settembre) dalle 13. Si terrà, a Custonaci, sabato 28 settembre, alle 10, nella tradizionale cornice della Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel la XII edizione della Giornata Tricolore 2024, promossa dal Centro Studi Dino Grammatico. Quest’anno, il tema della manifestazione è “Il tempo della responsabilità” e affronterà le nuove sfide dell’Italia. L’appuntamento sarà moderato dallo scrittore e giornalista Alberto Samonà. Per il 2024 il Premio per la Cultura della Legalità sarà assegnato a Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo ucciso dalla mafia nel 1992.