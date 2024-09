Pavimento pelvico e sessualità: quale legame c’è?

[ PUBBLIREDAZIONALE ] A spiegarci perché è Martin Fiore, fisioterapista che, negli ultimi anni, si è specializzato proprio nell’allenamento di quest’area muscolare strategica per il benessere di ogni individuo. “Si tratta – spiega Fiore – di un insieme di fasce muscolari e legamenti che chiudono la parte inferiore della cavità addominale, dove poggiano gli organi pelvici: vescica, uretra, utero, vagina, retto”. Molte persone tendono a sottovalutare l’’importanza di questa zona, dandola per scontata. “Eppure – spiega Fiore – allenare il pavimento pelvico si può e si deve, soprattutto in determinate situazioni”. Una buona tonicità muscolare aiuta a risolvere o alleviare diverse tipi di problematiche e può incidere anche sulla qualità del rapporto sessuale, migliorando la percezione del piacere. Il pavimento pelvico è coinvolto infatti nelmantenimento dell’erezione, ma anche nella vascolarizzazione della zona pelvica femminile, essenziale per una corretta lubrificazione vaginale. Un pavimento pelvico ipertonico, ovvero eccessivamente contratto, può causare dolore durante il rapporto, mentre se è eccessivamente debole può ridurre la sensazione di piacere. In alcuni casi, la perdita di tonicità può essere legata al post-parto o alla menopausa e può essere associata a incontinenza urinaria, condizione che può diventare un fattore di stress. Un pavimento pelvico forte può ridurre anche l’incontinenza. “Esercizi mirati, semplici ma molto efficaci – spiega Fiore – permettono di ripristinare la tonicità muscolare e migliorarne il controllo, aumentando la sensibilità e il piacere sia negli uomini che nelle donne. Ma non solo. – sottolinea Fiore – Mantenere questi muscoli in buona salute, attraverso esercizi specifici, può anche prevenire o trattare diverse disfunzioni sessuali”.

“Bisogna imparare ad avere più consapevolezza di questa zona del nostro corpo, la cui buona salute porta benessere sotto tanti punti di vista”, sottolinea Fiore che nel suo centro utilizza Il 5P Log Surf, un metodo innovativo basato su una serie di esercizi specifici di facile esecuzione per ogni individuo, indipendentemente dall’età e dalla tonicità muscolare. Si tratta di un programma di allenamento che viene seguito dalla chinesiologa clinica Giovanna Giordano, specializzata proprio in rieducazione pelvica. “L’obiettivo – spiega Giordano – è portare le persone a riconoscere il problema, avere consapevolezza della sua origine e avviare un percorso che, una volta assimilato, potrà essere continuato in autonomia, anche a casa”. “Per alcune persone è difficile affrontare a viso aperto problemi relativi alla sfera sessuale: tendono a girare intorno al problema o, peggio ancora, ad accettarlo senza far nulla per risolverlo. A volte però basta davvero poco per stare meglio – sottolinea Fiore – E’ importante andare alla radice del problema e affrontarlo senza paura e senza vergogna”.