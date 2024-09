Marsala, dal primo ottobre inizia il servizio scuolabus, ma mancano le richieste

Sarà la Global Service Mobility ad assicurare il servizio Scuolabus per gli alunni di Marsala. La cooperativa sociale metterà a diposizione 4 mezzi che andranno ad aggiungersi ai 6 che saranno messi a disposizione dal Comune di Marsala per l’anno scolastico in corso. Il servizio, per un costo complessivo di quasi 300 mila euro, è gestito dall’Istituzione “Marsala Schola” che ha reso note all’Amministrazione le risultanze di gara. L’assessore Francesco Marchese, in pratica, ribadisce quanto già affermato nel corso di una intervista concessa alle nostre testate: “Da oltre dieci anni il servizio inizia il primo ottobre e, qualche volta, anche dopo. Non è una giustificazione, ma se guardiamo al monitoraggio che abbiamo effettuato tramite Marsala Schola, si evince che sono ancora pochissime le richieste di scuolabus pervenute all’Istituzione”. Marchese però si era impegnato con la città nel corso della nostra intervista a fare in modo che il prossimo anno scolastico il servizio sarà attivato il primo giorno dell’inizio delle lezioni.

Sono sei gli Istituti scolastici comunali del territorio che hanno diritto alla fruizione del servizio. L’Amministrazione, tramite l’Assessorato ai Trasporti diretto da Salvatore Agate, ha inoltre provveduto a potenziare il servizio con l’acquisto di 4 nuovi scuolabus che hanno sostituito quelli vetusti e già rottamati.