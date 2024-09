Il Ministro della Cultura ha nominato gli esperti della Commissione Cinema. C’è anche la marsalese Tiziana Carpinteri

La marsalese Tiziana Carpinteri è stata nominata nel gruppo di esperti della Commissione Cinema. Il Ministro Giuli ha firmato la nomina dei componenti dell’organismo, chiamato a esprimersi sui progetti cinematografici italiani e sull’individuazione delle pellicole di particolare interesse culturale.

La commissione, oltre che da Tiziana Carpinteri è composta da Valerio Caprara, Giacomo Ciammaglichella, Benedetta Cicogna, Pasqualino Damiani, Selma Jean Dell’Olio, Benedetta Fiorini, Massimo Galimberti, Giorgio Gandola, Mariarosa Cristina Beatrice Mancuso, Pier Luigi Manieri, Fabio Melelli, Paolo Guido Carlo Mereghetti, Ginella Vocca, Stefano Zecchi. “Gli esperti – spiega il Ministero – dureranno in carica due anni e potranno essere riconfermati una sola volta ed essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell’ultimo incarico”.

Tiziana Carpinteri, di professione avvocato, da alcuni anni vive in Puglia, dove dal 2016 è titolare di uno studio professionale specializzato in diritto d’autore e dello spettacolo. Dal 2019 fa parte della prima Commissione Cultura, Spettacolo e Sport in seno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari. Ha prestato consulenza giuridica per diverse associazioni di categoria nel campo dell’audiovisivo e degli spettacoli dal vivo, collaborando con diverse riviste di settore, pubblicando svariati contributi sul tema dei diritti d’autore e in materia penale.