Individuata la copiosa perdita alla condotta idrica, Trapani e Favignana a secco. VIDEO

Individuata in prossimità della SP 62 in Mazara del Vallo, in aperta campagna e con non poche difficoltà di immediato collegamento, anche per la pioggia battente, la gravissima perdita idrica che da oltre 24 ore non consente l’arrivo di acqua a Trapani. Prenderanno ora il via i lavori in somma urgenza disposti dal sindaco Tranchida per riparare il grave guasto, previa verifica tecnica del necessario intervento e pezzi speciali. Anche a Favignana ci sono disagi per lo stesso problema. Il Comune egadino fa sapere che “… a causa di un guasto alla condotta di Bresciana, l’erogazione idrica nell’isola di Favignana sarà sospesa fino al ripristino della normale funzionalità. A seguito delle circostanze impreviste e comunicate solo durante la notte, non sarà possibile neanche effettuare le consegne tramite autobotte. In attesa di una soluzione, si invitano i cittadini a fare un uso parsimonioso dell’acqua disponibile, evitando sprechi”.

GUARDA IL VIDEO: