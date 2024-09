Allagamenti in via Poseidonia a Petrosino: “Si ripete ogni anno, mio fratello disabile non può uscire”

Nuove piogge e soliti, problemi. A scriverci è Giovanna Paladino, che ci racconta il disagio che è costretto a subire ormai da anni il fratello con disabilità:

Ad ogni ondata di maltempo, la storia si ripete e ci ritroviamo segregati in casa! Purtroppo a nulla sono servite, nel tempo, le molteplici segnalazioni che sono state fatte all’ente di competenza, perché sembra che la situazione della via Poseidonia in zona Biscione, a Petrosino sia un problema “impossibile” da risolvere o, semplicemente, non ci sia la voglia, cosa che sembra, da pensiero collettivo, molto più evidente. Anni di foto inviate e segnalazioni fatte che continuano ancora a portare a nulla e che costringono mio fratello, disabile, a non potersi muovere fuori da queste 4 mura. Ma l’abbattimento delle barriere architettoniche dove è andato a finire? Continuiamo a vedere sopralluoghi fatti e riceviamo risposte che poco hanno a che fare con le comuni logiche di pensiero e tempi che si allungano in modo sconsiderato. Mi chiedo, quanto ancora dovremo aspettare?

Anche questa mattina ci siamo svegliati e non c’erano le condizioni per poter mettere piede fuori casa non per la pioggia che scendeva dal cielo, ma per quella che si accumulava sul terreno e che ha creato, ancora una volta, una sorta di lago in cui mancano solo le paperette, come ci viene detto scherzosamente da chi viene a costatare la situazione. La pazienza ha un limite e oggi questo limite è stato superato, oggi non abbiamo più voglia di riderci su, perché ad ogni macchina che passa a velocità l’acqua ci arriva fin dentro casa! Oggi non abbiamo più voglia di riderci su, perché potrebbe verificarsi la necessità di un’urgenza e non ci sono le condizioni che ci permettono di poterci muovere senza rischiare che qualcuno si faccia male… Oggi non accettiamo più giustificazioni, vorremmo delle risposte, vorremmo capire cosa di concreto si può fare, perché finora non si è potuto far niente, vorremmo che, una volta ogni tanto, quei limiti di cui si parla tanto e che si sfruttano in politica per raggiungere gli obiettivi, venissero effettivamente abbattuti, perché la vita non è fatta solo di parole, per noi oggi occorrono i fatti!

Giovanna Paladino