Domenica piovosa in gran parte della Sicilia, allerta gialla sul versante settentrionale

Sole e mare calmo sabato, nuvole e pioggia domenica. Il week end climatico in Sicilia conferma un periodo segnato da una situazione meteorologica altalenante, giornate ancora tipicamente estive si alternano ad altre prettamente autunnali. Dopo il bel tempo di ieri, per oggi sono previste nuove precipitazioni in gran parte della Sicilia, in particolare sui versanti settentrionali. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale dispone l’allerta gialla nelle province di Trapani, Palermo, Messina e Catania, con piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi

cumulati puntualmente moderati sui citati versanti, mentre nel resto dell’isola sono previste precipitazioni meno intense. Localmente forti i venti da sud-est, stabili le temperature. Piovosa si preannuncia anche la giornata di lunedì e, tendenzialmente, la situazione dovrebbe mantenersi sulla stessa linea fino a metà settimana. Da giovedì in poi è previsto un ritorno del bel tempo.