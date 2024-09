Castellammare: un cane cade in un pozzo, i vigili del fuoco lo salvano

Oggi alle ore 9:40 circa, la squadra Vigili del Fuoco di Alcamo e il nucleo SAF di Trapani sono intervenuti nei pressi dell’agriturismo Pocoroba, nell’omonima contrada del Comune di Castellammare del Golfo, per il salvataggio di un cane. L’animale era caduto all’interno di un pozzo, privo di copertura, profondo circa 5,5 mt e con circa 1,5 mt di acqua. Al termine delle operazioni di salvataggio il cane è stato restituito al legittimo proprietario, presente sul posto. Per il cane, un grande spavento, ma – per fortuna – nessuna ferita.