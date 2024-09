Basket: Daspo ad Antonini, il presidente granata pronto a ricorrere al Consiglio di Stato

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) qualche giorno fa ha confermato il DASPO a Valerio Antonini per i fatti accaduti durante le finali per la promozione in Serie A tra Fortitudo Bologna e Trapani Shark. Il provvedimento era stato emesso lo scorso 13 luglio

In relazione a tale notizia il presidente Antonini, dopo avere consultato i suoi legali Carlo Massimo Zaccarini e Gabriele Bordoni precisa che il provvedimento del TAR di Bologna è di rigetto della richiesta di sospensiva del Da.Spo.

“La sospensiva – si legge nella nota diffusa dalla società trapanese – come è noto non riguarda il merito del giudizio: il procedimento di merito verrà celebrato e deciso prossimamente secondo i tempi specifici del giudizio. In ogni caso, a giudizio dei legali, sussistono le condizioni per impugnare il provvedimento di rigetto della sospensiva davanti al Consiglio di Stato che ha sede a Roma dove è lecito attendersi un giudizio più sereno, non inficiato da campanilismi”.