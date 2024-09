A Marsala cambiano gli orari dei bus, ma tratte ancora insufficienti

I nuovi orari invernali del servizio Trasporto Urbano del Comune di Marsala sono In vigore in coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Oltre ad essere affissi al Capolinea di Piazza del Popolo, sono consultabili online all’indirizzo del sito istituzionale. Come si denota, ancora troppo poche le linee previste. La 1 Marsala-Torreggiano-Petrosino ne ha solo 6 all’andata e 6 al ritorno, tre la mattina e tre il pomeriggio, di cui l’ultima tratta di ritorno all’Autostazione lilybetana è alle ore 17.30. Pure 6 tratte A/R per la linea 2 Ciancio-Ciavolo che ne conta solo 2 il pomeriggio. La linea 3 Baglio Catalano, che attraversa le contrade Rakalia, Fontanelle, Baronazzo Amafi, ne prevede appena 4, l’ultima di ritorno alle ore 15.15. La linea 4 che arriva fino a Sappusi e a Birgi, una delle più frequentate ha 6 tratte e nelle fasce di uscita da scuola fa tappa anche negli istituti scolastici di Sappusi così come il bus 7 per Granatello-Cutusio e la 13/8 per Amabilina-Ospedale e Matarocco, quest’ultima quella con le tratte più numerose, ben 8. La linea 6 per Santo Padre consta pure 6 tratte A/R. La Linea S1 è di supplemento scuole e ce n’è una domenicale che percorre sia Sappusi che contrada Cardilla verso l’Ospedale “Paolo Borsellino”.

QUI DI SEGUITO LE TABELLE ORARIE E LE TRATTE