Shotokan Karate Marsala pensa all’Europeo in Polonia

Ennesima trasferta per lo Shotokan Karate Marsala diretto dal Maestro Vito Genna. I suoi 12 agonisti raggiungeranno Caorle, cittadina veneta a pochi chilometri da Venezia per il primo appuntamento stagionale. Si tratta dello stage nazionale che servirà ad acquisire punti per il ranking e che permetterà agli atleti di partecipare agli Europei di Stettino in Polonia. Questa sarà l’ennesima sfida per il club lilybetano. “Non finirò mai di ringraziare i miei atleti per l’impegno, la marzialità e l’educazione che mettono nell’affrontare tutti questi impegni – afferma il Maestro Genna -; ora pensiamo allo stage di Caorle dove tutti i miei ragazzi presenti avranno molto da lavorare per raggiungere e colmare il vuoto dei sogni che ci mancano”.