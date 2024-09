I funerali di Totò Schillaci in Cattedrale, sul feretro la maglia 19 di Italia ’90

Saranno celebrati domani mattina alle 11.30 in Cattedrale a Palermo i funerali di Totò Schillaci. L’omelia sarà celebrata dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Attese molte persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni ma anche cittadini comuni e tifosi che già da ieri pomeriggio sono in coda alla camera ardente che il Palermo calcio ha allestito allo Stadio “Renzo Barbera”. In città ha fatto sapere di essere presente Roberto Baggio ed altri compagni di mille avventure di Schillaci.

La maglia azzurra numero 19, quella dei Mondiali ’90 e una sciarpa rosanero sono stati lasciati sul suo feretro nella seconda giornata della camera ardente, allestita allo stadio Barbera di Palermo. Anche oggi una folla di persone è arrivata allo stadio per il bomber di Italia ’90 morto ieri mattina per un tumore al colon a a 59 anni. Al cancello c’è uno striscione con la scritta: “Le tue notti magiche non verranno mai dimenticate”, sistemato ieri pomeriggio. Lutto cittadino a Messina in occasione dei funerali, città che aveva accolto l’idolo della Nazionale anni ’90 all’inizio della sua carriera.