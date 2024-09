Nuove nomine sindacali nei CDA delle società partecipate Trapani Servizi e ATM. La Trapani Servizi come è noto è impegnata in una sfida di rilancio del suo essere azienda leader nel trattamento del rifiuto, soprattutto del secco per la definitiva trasferenza, a servizio di un bacino d’ambito che ha raggiunto nel tempo quasi un terzo dei comuni siciliani e dunque non solo trapanesi.

Dopo una forzata pausa dovuta a problemi tecnici rispetto anche all’applicazione pedissequa di una normativa, non più derogata a livello ministeriale , rientra in attività a pieno regime dallo scorso mese di agosto. Nelle more, il presidente Spezia, già presidente della Srr Trapani Nord e già sindaco di Valderice, che era stato nominato presidente della Trapani Servizi da parte dal Sindaco Tranchida, dimessosi per motivi professionali e’ stato sostituito dall’Avvocato Giulio Vulpetti confermando anche gli altri due professionisti che facevano parte del CDA la dott.ssa Linares commercialista e l’avvocato Gabriele.Trapani Servizi ha davanti a sé adesso uno scenario impegnativo in termini di rilancio aziendale ma anche di sfide del prossimo futuro rispetto anche al nuovo piano regionale dei rifiuti se, e quando, il governo della regionale riuscirà ad approvarlo.

Dopo una prorogazio della scadenza dei termini dei mandati del CDA composto dal presidente rag. Francesco Murana, dall’avvocato Donatella Barraco e dal commercialista Matteo Catalano, ieri in sede di assemblea, il sindaco Tranchida nel ringraziarli ha però rilanciato l’attività di ATM alle prese anche con lo sviluppo aziendale. Atm è stata oggetto nell’ultimo periodo di una conflittualità sindacale all’interno ma “… comunque è un’azienda leader nel trapanese forse la più grande in termini di dotazione di personale tanto come autisti quanto come ausiliari del traffico e che di recente ha sottoscritto con i sindacati richiedenti l’accordo integrativo di secondo livello per i lavoratori, ispirato a principi di efficienza e qualità dei servizi”.

In assemblea, il primo cittadino trapanese ha confermato Murana alla presidenza del Cda, e nominato alla carica a vice Presidente l’Avvocato Laura Montanti, dirigente dell’ IACP e già amministratore ericino, di datata conoscenza da parte dello stesso Tranchida, in quanto componente al tempo della sua Giunta, insieme anche al ragioniere Massimo Valenti con diverse esperienze aziendali nel tessuto socio-economico trapanese. “A costoro tutti l’augurio di un buon lavoro – dichiara Tranchida – le partecipate Trapani Servizi quanto ATM svolgono una funzione pubblica di interesse strategico: la prima in ambito regionale con la gestione dei rifiuti, la seconda in ambito locale, e sulla quale l’amministrazione Tranchida punta molto in termini anche di diversificazione circa la mobilità sostenibile in seno alla città di Trapani. Ringrazio gli uscenti – continua Tranchida – per l’abnegazione e il lavoro svolto, augurando loro buone fortune e che questo patrimonio di esperienze professionali nelle partecipate, Spezia per la Trapani Servizi, l’avvocato Donatella Barraco e il dott. Matteo Catalano per ATM, possano servire anche per una maggiore qualificazione professionale”.