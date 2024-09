Marsala: il Comprensivo “De Gasperi” accorpa il V Circolo di Strasatti

Il 12 settembre ha segnato l’avvio dell’anno scolastico in diverse scuole siciliane. Anche presso l’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” che da questa nuova stagione cambia volto: nasce infatti l’aggregazione con il vicino V Circolo di Strasatti Nuovo. Oggi l’Istituto guidato da Leonardo Claudio Gulotta si chiamerà “De Gasperi-Vita”, con l’aggiunto, quindi, del nome in memoria di uno dei padri costituenti. Diventa così tra le realtà più grandi del territorio lilybetano con 1.280 alunne ed alunni, 200 insegnanti suddivisi nei tre step di primo grado e 39 unità di personale ATA. Ciò è frutto della legge sull’accorpamento delle istituzioni scolastiche a causa delle minori iscrizioni dovute dal calo demografico che persiste nel nostro Paese.

“C’è tutto l’impegno a proseguire il percorso avviato negli anni facendo anche tesoro del progetto educativo portato avanti dalla dirigente scolastica del V Circolo Vita D’Amico, al fine di mantenere viva e sviluppare la tradizione di eccellenza delle due Istituzioni scolastiche – afferma l’attuale preside Gulotta -. L’Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita, anche in questo suo nuovo ampliato assetto, sarà un ambiente di apprendimento stimolante ed innovativo, capace di mettere al centro le studentesse e gli studenti e le loro esigenze per valorizzare le potenzialità di ciascuno, promuovendone una crescita integrale ed armoniosa”. Per celebrare l’apertura del nuovo anno scolastico le bambine e i bambini sono stati accolti, alla presenza dei genitori, con il progetto “Un anno da campioni”: ispirati dalle recenti Olimpiadi, gli alunni hanno partecipato ad una parata festosa, sventolando bandierine di tutte le nazioni. Il motto olimpico assume quindi un significato profondo, non solo in termini di tensione verso l’eccellenza ma anche come invito a crescere insieme per costruire un mondo migliore, fondato sui valori dell’impegno e della collaborazione.