Cous Cous Fest: cantieri in strada chiusi in vista dell’evento di San Vito

Si è tenuta presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta da Daniela Lupo, per la pianificazione dei servizi di safety e security in occasione della XXVII edizione del “Cous Cous Fest” in programma a San Vito Lo Capo dal 20 a 29 settembre pp.vv., al fine di garantire un sereno svolgimento dell’evento. In particolare, considerato il previsto notevole afflusso di spettatori che assisteranno ai concerti in programma e al conseguente incremento del traffico veicolare in entrata ed uscita dalla cennata località, per la durata della manifestazione, il Libero Consorzio ha assicurato che tutti i cantieri presenti lungo la strada, vengano chiusi ed adeguatamente segnalati e il Comando di Polizia Locale di Custonaci garantirà assistenza alla viabilità nel tratto di strada della frazione Purgatorio.

L’incontro si è svolto alla presenza del sindaco di San Vito, dell’organizzatore dell’evento, dell’Asp, della Protezione Civile, dei Vigili Del Fuoco, e dell’Ente Gestore Strade, oltre che delle Forze di Polizia. Nel pomeriggio di ieri inoltre, si è tenuto in Questura il tavolo tecnico per la predisposizione dei servizi di safety and security.