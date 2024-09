Va in pensione il generale marsalese Salvatore Vullo

Con una sobria cerimonia presso il Comando Militare Esercito “SICILIA” (CME) si è svolto nei giorni scorsi il saluto al Generale di Brigata della riserva Salvatore Vullo che ha lasciato il servizio attivo.

L’Ufficiale Generale, di origini marsalesi, ha prestato servizio presso il 60° Battaglione “Col di Lana” e il 6° Reggimento Bersaglieri in Trapani. Ha concluso la sua carriera presso il CME di stanza a Palermo ricoprendo l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Documentale erede dei nove distretti militari della regione Sicilia.

Il Generale Vullo, insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica è laureato in giurisprudenza con lode con due master post-laurea in materie giuridiche con lode, nonché due pubblicazioni scientifiche.

Nella sua carriera, è stato impiegato in missioni all’estero nell’area dei balcani durante le quali ha ricevuto una medaglia dal governo tedesco per aver diretto un’operazione finalizzata all’eliminazione di un pericolo per il personale civile e militare nella missione di pace in kosovo nel 2005. Recentemente, l’alto Ufficiale, è stato destinatario del premio del club UNESCO di Trapani, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani nel 2022.