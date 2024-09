Turano contro la Giunta Tranchida: “Molti consiglieri non voteranno la cittadinanza onoraria alle Ong”

Dopo anni di rapporti pacifici non troppo celati, l’attuale assessore regionale Mimmo Turano, prende le parti del suo partito, la Lega, nel riconoscimento della Giunta trapanese guidata da Giacomo Tranchida, che intende conferire la cittadinanza onoraria alle Ong che salvano i migranti nel mare siciliano.

“La cittadinanza onoraria per natura è un provvedimento che crea consenso, mi pare che l’iniziativa della giunta trapanese abbia sortito l’effetto opposto“, affermaTurano sulla proposta della giunta. “Il Regolamento per la disciplina del conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Trapani – rileva ancora – prevede che questo riconoscimento sia deliberato dal Consiglio Comunale. Sono certo che molti consiglieri con i quali mi sono confrontato non sosterranno l’iniziativa e non certamente perché li abbia convinti ma perché la ritengono inopportuna.Una benemerenza di questo tipo non può diventare strumento di lotta politica. L’azione del ministro Salvini nel Mediterraneo è stata sempre mirata a restituire all’Italia un ruolo nella crisi migratoria, un ruolo che paesi come Francia e Spagna si sono dati anche a scapito del nostro Paese”, conclude.