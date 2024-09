Trapani Shark vince il Torneo di Ponzano, pronta la A

La Trapani Shark vince con grande merito il “Torneo Città di Ponzano” battendo la Nutribullet Treviso per 71-90 e si proietta già al Campionato, impegnativo, di serie A. La prima gara per i granata del Basket si terrà sabato 28 settembre alle ore 20 che in casa ospiteranno la Virtus Bologna. Bologna che non dimentica la sconfitta nella passata stagione, che proprio il Trapani ha inflitto alla Fortitudo al PalaDozza, compresa la scie di polemiche e denunce che hanno richiesto l’intervento della Procura della Federazione Italiana Pallacanestro. La stessa, infatti, ha aperto un fascicolo d’indagine sulla gara 4 tra le due squadre, disputata il 9 giugno scorso. L’indagine mira a chiarire eventuali violazioni regolamentari e del codice etico, con particolare riferimento alla mancata premiazione del trapanesi e alla successiva polemica estiva.