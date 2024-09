Polizia di Stato: assegnazioni di Funzionari presso la Questura di Trapani

Il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, ha accolto nei giorni scorsi i 5 nuovi funzionari che presteranno servizio presso gli uffici della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia. Due di essi – i Commissari Capo Marco Gallo ed Amelia D’Angelo – hanno già svolto la propria attività in altre sedi del paese; diversamente i restanti tre provengono dalla Scuola Superiore di Polizia ove, nel mese di agosto 2024, hanno proficuamente completato il ciclo di formazione per funzionari.

Il Dr. Gallo, 33 anni, palermitano, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del capoluogo siciliano, ha prestato la propria attività lavorativa, dapprima, in qualità di Assistente Giudiziario presso il Tribunale Civile e Penale di Ivrea (TO) ed in seguito, in veste di funzionario presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Nell’anno 2019 Gallo supera il concorso per commissari e, dopo il periodo formativo, nel 2021, viene assegnato presso la Questura di Como ove ricopre, in prima battuta, il ruolo di dirigente dell’Ufficio Immigrazione e, a seguire, il prestigioso incarico di dirigente della locale Digos. Trasferito in provincia di Trapani dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Gallo ha assunto nei giorni scorsi la dirigenza dei Commissariati di P.S. di Alcamo e Castellammare del Golfo.

Il Commissario Capo Amelia D’Angelo, 34 anni, trapanese di origine, dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena nell’anno 2016, è risultata vincitrice del 110° corso di formazione per commissari, conclusosi nel 2022. D’Angelo è stata, dapprima, assegnata alla Questura di Sassari ove ha ricoperto il delicato incarico di dirigente del Commissariato di P.S. di Olbia e, successivamente trasferita in Sicilia, in provincia di Siracusa ha assunto la dirigenza del Commissariato distaccato di Noto. Presso la Questura di Trapani la D’Angelo svolgerà le mansioni di Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine con lo specifico incarico di responsabile dell’Ufficio Misure di Prevenzione. Come detto in premessa, provenienti dalla Scuola Superiore di Polizia al termine del 112° corso di formazione per commissari, sono stati direttamente assegnati presso la sede di Trapani i Commissari Salvatore De Filippi, Salvatore Gervasi e Giulia Martinelli.

Il Dr. De Filippi, 29enne, trapanese, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma nell’anno 2020 e, dopo talune esperienze professionali presso il Tribunale di Trapani in qualità di tirocinante presso l’Ufficio di Sorveglianza e di funzionario addetto all’Ufficio per il processo, il Dr. De Filippi, nel 2023, è risultato vincitore del 112° corso commissari. In questa sede ha assunto le mansioni di Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di Marsala. Il Dr. Gervasi, 30 anni, originario di Palermo, ha conseguito, nell’anno 2018, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi palermitana abilitandosi, nel 2021, all’esercizio della professione forense. Nel corso dello stesso anno il Dr. Gervasi è entrato nei ranghi della Polizia di Stato nel ruolo di Agente prestando servizio, al termine del corso, presso il Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino (FI). Presso la Questura di Trapani il Commissario Gervasi ha assunto il delicato incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Ed ancora la Dr.ssa Giulia Martinelli, 31 anni, originaria di Sassari, la quale, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari nell’anno 2018, ha, dapprima, frequentato con profitto la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Roma Tre e, sempre nella Capitale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dopo il corso di formazione per funzionari il Commissario Martinelli ha assunto, in questa provincia, l’incarico di dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano. Sono stati trasferiti presso altre sedi ed assegnati a nuovi incarichi il Vice Questore Dr. Damiano Lupo ed i Commissari Capo Dr. Walter Bonferraro e Noemi Gennaro, già in servizio in questa provincia. Nella giornata di ieri il Questore di Trapani ha presentato i cinque funzionari al Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, la quale ha augurato ai giovani commissari, per i rispettivi nuovi incarichi, gli auguri di buon lavoro.