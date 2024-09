Nozze bis per Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sul lago di Como

Nozze bis… per Ignazio Boschetto. Il tenore de Il Volo, pochi giorni dalle nozze intime e riservate con rito civile al municipio di San Lazzaro di Savena, in Provincia di Bologna, risposa Michelle Bertolini a Tremezzo, sul Lago di Como, dove il 15 settembre si sono scambiati le promesse e hanno festeggiato con tanti parenti e amici. Tra gli ospiti non potevano ovviamente mancare Gianluca Ginoble e Pietro Barone del trio. Michelle Bertolini questa volta opta per un abito bianco lungo, Ignazio lascia pantaloni e camicia senza cravatta per uno smoking.

“Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi, mi prendi la mano o quando ti vedo seduta a un concerto e mi mandi baci, quando mi sveglio e ti ho accanto. Ho la certezza che lo voglio per tutta la vita e non ne posso fare a meno. Dicono che sia amore e che si racchiuda tutto in una parola, ti amo. Sarebbe scontato dire che mi prenderò cura di te, voglio che sei la mia vita e ti darò tutto quello che non hai mai avuto”, le promesse pronunciate da Boschetto alla sua Michelle, accompagnato all’altare dalla mamma e dalla sorella (il papà di Boschetto è scomparso prematuramente qualche anno fa). Pranzo con il panorama del Lago di Como a fare da sfondo e poi, quando ormai era scesa la notte, è andato in scena lo spettacolo dei fuochi d’artificio ad accompagnare il taglio della torta. E ovviamente non poteva mancare l’esibizione de Il Volo al completo, che ha commosso tutti i presenti.