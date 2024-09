Mazara: auto pirata in controsenso commette un incidente, ‘beccata’ dalle telecamere

A seguito di un’attività d’indagine svolta dal personale della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, anche con l’ausilio del sistema di video sorveglianza “Mazara Sicura”, il personale della Polizia Municipale coordinato dal Comandante Bucca ha individuato ed identificato il proprietario di un’autovettura con targa straniera che 35 minuti dopo la mezzanotte dello scorso venerdì 13 settembre ha provocato un sinistro stradale all’incrocio tra le Vie E. Birtol e San Pietro dandosi alla fuga.

All’1 di notte circa del 13 settembre, personale della Polizia Municipale, in servizio di reperibilità notturna, è intervenuto per il rilievo di un sinistro stradale occorso pochi minuti prima tra un’autovettura Daewoo, che percorreva la Via E. Birtol, provenendo dalla Via Luigi Vaccara e diretto verso la Via San Pietro ed una Mercedes vecchio tipo con targa straniera. Il conducente della Daewoo, che percorreva la Via E. Birtol, giunto all’incrocio per immettersi a sinistra nella via San Pietro – secondo la ricostruzione del sinistro effettuata dalla P. M. – con a bordo due persone è stata urtata da una Mercedes che sopraggiungeva dalla Via San Pietro in controsenso di marcia e ad elevata velocità. Il conducente della Mercedes, dopo l’impatto si è dato alla fuga, mentre conducente e passeggera della Daewo sono stati trasportati in ambulanza presso il Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, il cui personale sanitario ha diagnosticato lesioni e contusioni per fortuna non gravi.

L’intervento del personale della Polizia Municipale, in reperibilità notturna, non si è limitato a rilevare il sinistro ed a dare assistenza ai feriti ma è proseguito nella notte ed al mattino seguente con l’ausilio delle immagini acquisite dal sistema di video-sorveglianza ha condotto all’identificazione del proprietario dell’auto datasi alla fuga. Le dichiarazioni del proprietario dell’autovettura sono al vaglio della sezione Infortunistica della Municipale di Mazara e si attendono sviluppi, anche in considerazione del fatto che il veicolo con targa straniera sembrerebbe appartenere a persona residente in Italia da più di 3 mesi senza lo stesso abbia provveduto alla reimmatricolazione.