Marsala: controlli alle attività commerciali, denunciata una donna

Nell’arco del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con il supporto, ai fini del contrasto agli stupefacenti, dei militari del Nucleo Cinofili di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per controlli alle attività commerciali.

A conclusione dell’attività sono stati deferiti un 18enne marsalese fermato alla guida della propria autovettura senza patente perché mai conseguita e un 20enne di nazionalità tunisina sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in una Piazza della città.

Nel medesimo contesto, per le vie del centro storico, con il supporto dei cani antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri, sono stati segnalati 8 giovani alla Prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di droga per uso personale.

Nel complesso controllati oltre 100 veicoli e 230 persone, elevate 15 contravvenzioni al codice della strada (provvedendo al sequestro amministrativo di 6 autovetture non in regola) ed eseguite oltre 30 perquisizioni personali e veicolari.

Nell’ambito dei controlli alle attività commerciali, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, una 35enne è stata denunciata e sanzionata (per un importo di 86.000 €) per violazioni in materia antinfortunistica (carenze in obblighi di formazione, informazione e sicurezza del personale, istallazione di impianto di videosorveglianza senza autorizzazione e mancata redazione del documento di valutazione dei rischi), con sospensione dell’attività qualora non ottemperi agli obblighi di legge entro i termini.