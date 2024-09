L’impianto marsalese di Paolini in gestione allo Sport Club Maggio

Sarà l’Associazione “Sport Club Maggio” ad assicurare la gestione dell’impianto sportivo di contrada Paolini. Questo dopo l’affidamento in gestione dell’altro impianto, quello di Strasatti. Giunge a conclusione la procedura – coordinata dall’Assessorato allo Sport diretto da Ignazio Bilardello – che per l’Amministrazione comunale doveva soddisfare un duplice obiettivo: uno prettamente tecnico e l’altro educativo/formativo. Criteri che sono stati indicati nell’Avviso a suo tempo pubblicato dal settore Sport per consentire la presentazione delle proposte progettuali. La migliore delle quali è stata presentata dalla suddetta Associazione sportiva che, inoltre, ha soddisfatto sia l’esigenza di promuovere la funzione sociale dello sport che quella aggregativa, consentendo l’utilizzo della struttura a cittadini, scuole e appassionati sportivi.

La convenzione, sottoscritta dalla dirigente Giovanna Basiricò e dal gestore Antonino Maggio, prevede un affidamento della struttura di Paolini per dieci anni. Nella stessa convenzione, è altresì fatto obbligo all’Asd Maggio di stipulare una polizza assicurativa – commisurata al valore dell’impianto e delle attrezzature – volta a risarcire il Comune per eventuali danni o inadempienza imputabili alla gestione. L’impianto occupa una superficie complessiva di circa 9 mila mq, comprendente un campo in terra battuta con annesse pertinenze (spogliatoi, servizi igienici, aree a verde ed altri locali), nonché una struttura adibita a tribuna spettatori con una capienza di 130 posti a sedere.