Trapani calcio: i granata pareggiano a Taranto (e sbagliano anche un rigore)

Il Trapani non riesce a vincere contro il Taranto e pareggia 0-0 nell’anticipo della quarta giornata del campionato di serie C.

La squadra dell’allenatore Salvatore Aronica, fresco di riconferma sulla panchina granata fino al termine della stagione ha deciso di cambiare il modulo, scegliendo il centrocampo a tre e il trequartista, Kanoute, dietro la riconfermata coppia di attaccanti composta da Lescano e Zuppel. Durante l’incontro si sono creati anche momenti di confusione tattica.

Il Taranto si è subito schierato in difesa, cercando di limitare i danni, e il Trapani ha trovato difficoltà nello sfondare la linea pugliese, ma, a metà primo tempo, i granata hanno avuto la grande occasione di sbloccare il punteggio quando l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore ai trapanesi per un fallo di mano in area della difesa tarantina.

Sul dischetto si è presentato Facundo Lescano, ma il suo tiro è stato intercettato dal portiere pugliese.

Resta la delusione in casa granata per una vittoria mancata in un incontro che dimostra come il campionato di serie C si presenta come un torneo equilibrato nel quale risultano fondamentali gli episodi.