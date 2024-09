Marsala: sullo stato del cimitero la denuncia della consigliera Genna. La replica dell’assessore Gerardi

Il cimitero urbano non smette di fare parlare di se il mondo politico.

Proteste dei consiglieri comunali a 360 gradi sullo strato di abbandono in cui, a loro avviso, versa il camposanto. Ad intervenite è la volta della consigliera Rosanna Genna che afferma e denuncia lo stato di abbandono in cui versano “… intere corsie dove sono sepolti i nostri cari sono piene di erbacce che a volte impediscono di vedere le tombe dei piani più bassi. L’amministrazione dice da tempo che ha pronta una direttiva per l’intervento, ma intanto l’erba continua a crescere ed è una vergogna che il cimitero sia ridotto in questo stato“.

A replicare alla consigliera d’opposizione l‘assessore Ivan Gerardi che afferma come “…adesso con le somme disponibili è stato predisposto un piano urgente che ci consentirà di intervenire all’interno del cimitero che comunque è stato sempre al centro dell’attenzione della nostra amministrazione“.