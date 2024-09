Maria Teresa Ruta con la famiglia al tramonto delle saline di Marsala

Aperitivo e giro alle saline di Marsala per la presentatrice ed ex show girl Maria Teresa Ruta. L’occasione è stata quella di festeggiare il compleanno del genero Mirko Gancitano che nei mesi scorsi ha sposato a Mazara del Vallo, la sua città natia, Guenda Goria, figlia della Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. I due hanno anche avuto un figlio, Noah, e vivono a Mazara per gran parte del tempo, spostandosi spesso per gli impegni di lavoro. Mirko è speaker e inviato regista di programmi Rai, mentre la Goria è una performer che da anni porta avanti un tour al pianoforte, tra canto e danza. Un pomeriggio al tramonto per tutta la famiglia a Mammacaura per loro.