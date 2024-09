“Dolce come una roccia”, il maestro Efraìn Silva a Mazara con due straordinari concerti

Chitarrista con oltre 50 anni di esperienza musicale, Efraìn Silva è considerato il padre della chitarra classica nello stato di Aragua. Ha calcato moltissimi palchi importanti collaborando con le più grandi orchestre. Esecutore e performer, è un compositore ad altissimo livello avendo composto brani sia a scopo didattico che concertistico, oltre ad essere un insegnante di chitarra classica. L’incontro con Efrain Silva non è solo un’ apertura all’arte ma alla vita, e le esperienze musicali non trascendono dalla sua storia personale, importante quanto dolorosa, comune a molti Venezuelani costretti a lasciare la loro terra in cerca di uno sbocco per sé e la propria arte.

Da 6 anni vive in Spagna alla ricerca di nuovi palcoscenici (che rappresentano l’unico sostentamento) e in questi giorni è in Sicilia per alcune tappe concertistiche e una masterclass a Ragusa. Applauditissimo nei due concerti già tenuti a Mazara, non è escluso che lo si possa ascoltare ancora: un’occasione da non perdere per rendere omaggio a un Maestro dalle grandi doti umane e un chitarrista di straordinaria tecnica. Per informazioni chiamare il 347.1268628.

[ gloriana ripa ]